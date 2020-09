Amrabat: “Impressionato dal modo di lavorare di Iachini. Ho le mie ambizioni e voglio vincere”

Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha terminata così la sua conferenza stampa di presentazione: “Sono qui da tre settimane e tutti mi hanno accolto benissimo. Mi sento già a casa. Iachini è una bravissima persona, molto forte dal punto di vista tattico. E’ un bel gruppo pieno di qualità: se riusciamo a unirci, possiamo lottare per raggiungere dei bei traguardi. Differenze con Juric? Ogni allenatore ha il proprio stile: è un bene poter imparare diversi modi di vedere il calcio. Sono due settimane che lavoro con il mister, fino ad ora mi ha molto ben impressionato il suo modo di lavorare. Chi mi ha impressionato? Oltre a Ribery, ci sono tanti nomi ed è difficile farne uno. Mi piace Agudelo, anche se andrà via. Punto di passaggio o punto di arrivo? Sono qui adesso, sono felice di esserlo. Voglio dare il massimo, quello che sarà in futuro non lo so. Magari tra due anni siamo in Champions League e vinciamo lo scudetto. Non è importante il nome della squadra, ma stare bene, imparare e lavorare molto duramente. Ho le mie ambizioni e voglio vincere, naturalmente”.

