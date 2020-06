Amrabat in campo con la maglia della Fiorentina a fine stagione? La Fifa è flessibile. La posizione della società

Nella giornata di ieri la Fifa presentato degli emendamenti temporanei che andranno a incidere sui contratti dei giocatori e sulla prossima sessione di calciomercato. Si tratta di alcune modifiche che mirano a tutelare i calciatori e i club d’appartenenza. Da specificare che queste decisioni del massimo organo calcistico sono in realtà una sorta di inviti, dato che la Fifa non può incidere direttamente sulle singole leggi nazionale e sui contratti privati.

In primo luogo, va detto che è stato deciso di concedere ai giocatori la possibilità di vestire tre maglie diverse nella solita stagione, e non per due. Un cambiamento solamente temporaneo, che vuole tutelare i calciatori che potrebbero rischiare di trovarsi disoccupati. Per gli accordi già definiti e che entreranno in vigore all’inizio della prossima stagione – come l’acquisto di Sofyan Amrabat da parte della Fiorentina -, l’invito della Fifa è quello di far prevalere il diritto della squadra di appartenenza. Per questo, è suggerito un allungamento del contratto di due mesi. C’è anche la possibilità, però, che le parti propendano per far entrare in vigore fin da subito il nuovo accordo. E in questo caso, sarà valutato ogni specifica situazione. Esiste, quindi, il rischio che il giocatore in questione non possa essere registrato – e di conseguenza schierato – dal nuovo club finché il vecchio non finisce le sue partite.

Il caso Amrabat e il possibile scenario

Una situazione, quella descritto qui sopra, che riguarda da vicino anche la Fiorentina. Che a gennaio ha acquisto Amrabat dal Verona, lasciandolo in prestito al club scaligero fino al termine della stagione. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, per il momento la posizione del club di Rocco Commisso è di attesa: l’intento è quello di aspettare le comunicazioni dei vertici del calcio italiano per capire in che modo muoversi. Hellas e Fiorentina, inoltre, per il momento non hanno avuto contatti per discutere della posizione del centrocampista marocchino. Lo scenario più plausibile, ad oggi, è quello di un prolungamento del prestito di Amrabat per ulteriori due così. Così da permettergli di terminare la stagione con i veneti e solamente in seguito unirsi alla Viola.