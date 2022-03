Amrabat: “In campo preferirei morire piuttosto che mollare. La Fiorentina è forte, Italiano è un ottimo allenatore: ecco cosa ci chiede”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat si è raccontato in una lunga intervista ai canali ufficiali del club viola.

“Il mio slogan è che in campo non si debba mai mollare, piuttosto preferirei morire (ride, ndr). Il gol allo Spezia è stato molto importante, anche perché in questa stagione stiamo andando molto bene. La squadra è forte, l’allenatore è ottimo e vogliamo continuare così fino alla fine”.

Continua così Amrabat: “Italiano ci chiede sempre di pressare alto e questo mi piace, ma allo stesso tempo è difficile perché devi andare forte per tutta la partita. Per gli avversari è molto difficile giocare contro squadre come la Fiorentina”.

Amrabat analizza poi la sua carriera: “Ho fatto dieci anni all’Utrecht, poi Feyenoord, Bruges, Verona e infine la Fiorentina. Differenze tra il calcio olandese e quello italiano? In Eredivisie ci sono troppi giovani, è perfetto per fare esperienza. La Serie A è uno dei campionati più difficili, è sempre stato il mio sogno giocarci”