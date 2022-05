Amrabat in versione ‘taglia e cuci’: una prestazione che obbliga la Fiorentina a delle riflessioni

All’annuncio delle formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, è saltata subito all’occhio l’assenza di Torreira. Al suo posto dentro Amrabat, una scelta che a posteriori si è rivelata vincente da parte di mister Italiano.

Complice le non perfette condizioni dell’uruguaiano, il tecnico viola si è affidato al marocchino. Che ha risposto presente, sfoggiando una delle migliori prestazioni da quando veste la maglia della Fiorentina. Un Amrabat in versione ‘taglia e cuci’, bravo a intercettare le azioni della Roma ma anche a far ripartire l’azione. E, in un’occasione, anche a chiuderla: bravo, nell’occasione, Rui Patricio.

Una prestazione che obbliga la Fiorentina a delle riflessioni sul futuro dell’ex Hellas Verona, soprattutto se la squadra di Italiano riuscisse a conquistare un piazzamento europeo. Con tre partite a settimana, avere un Amrabat – che ricordiamo è stato pagato poco meno di venti milioni di euro – in più nel mazzo permetterebbe alla Viola di avere una carta importante a disposizione.