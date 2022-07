Amrabat: “Italiano ha chiesto più gol anche a me. Non vedo l’ora di giocare in Europa con il nostro stadio pieno”

MOENA – Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, si vede tra i protagonisti di questa stagione: “Il mio obiettivo è quello di continuare così, sento fiducia del mister e della società. Posso solo migliorare giorno dopo giorno. Per la Fiorentina, quando sono arrivato qui, ho detto che volevo il massimo. Che cosa sia il massimo non lo so, provare a fare meglio dell’anno scorso e poi vedremo. Ma mi piace far parlare il campo”.

Poi ha aggiunto: “Italiano ha chiesto a tutti gol e assist e credo che sia un aspetto fondamentale. C’è bisogno di reti da parte di tutti. Tirerò da fuori area e spero di segnare in questa stagione. Mandragora penso che sia forte, un grande giocatore e anche molto serio. Quando arriva un nuovo giocatore nel tuo stesso ruolo è normale aiutarlo. Quando mi chiede qualcosa io rispondo”.

E infine: “Ho provato a far cambiare idea al mister con il lavoro e alla fine è arrivato il mio momento. Ho giocato in Champions League e in Europa League, penso che sarà bello giocare con il nostro pubblico e nel nostro stadio pieno, non vedo l’ora che succeda”.