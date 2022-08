Amrabat: “Italiano mi ha aiutato, grazie a lui sono più completo. La vittoria di domenica ci ha caricati”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha fatto un passo indietro alla vittoria ottenuta dalla squadra contro la Cremonese: “E’ stato importante cominciare con i tre punti, che sono stati meritati perché abbiamo creato molte occasioni. Dobbiamo chiudere prima la partita e migliorare in questo aspetto. Sarà molto importante domani fare uno o due gol in vista del match di ritorno in Olanda. Siamo pronti e caricati e mi sento fiducioso”.

Sul suo inserimento nel centrocampo a tre: “Penso che sia importante per un giocatore provare a migliorare ogni giorno. Il mister mi ha aiutato molto, grazie a lui sono più completo, ma non ho certo finito di imparare. Adesso mi sento in fiducia e mi sento bene anche fisicamente. Ho bisogno di qualche altra partita per essere al top, ma sono in buone condizioni”.