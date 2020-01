Amrabat: La Fiorentina pronta a fare lo scherzetto

In tema di mercato, la Fiorentina sta provando a fare qualche operazione anche per la prossima stagione. La più importante delle quali è sicuramente quella relativa al centrocampista di proprietà del Verona, Sofyan Amrabat. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, non perde di vista la trattativa che stanno portando avanti i gialloblu e il Napoli. La Fiorentina è pronta ad intervenire nel caso in cui le due società non trovassero un accordo.