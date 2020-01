Amrabat: La Fiorentina spera in un passo falso del Napoli. E oggi…

Un’operazione non per l’immediato, ma per giugno prossimo: la Fiorentina sta pensando concretamente ad Amrabat del Verona, sperando che il Napoli, partito prima nella corsa al centrocampista rispetto ai viola, non possa trovare un accordo con il giocatore. Oggi, si legge su La Repubblica, ci sarà un incontro tra gli agenti del regista nato in Olanda, ma con origini marocchine e il proprio club di appartenenza: sono attese novità.