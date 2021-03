Amrabat: “La mia schiena sta meglio, sto lavorando duro per tornare in forma. Sono pronto per la partita con il Genoa”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato ai canali social del club: “In Nazionale è andato tutto bene, sono tornato stamattina e non ho dormito molto. Oggi mi sono allenato in gruppo, la schiena l’ho sentita meglio come d’altronde era successo con il Marocco. Da giorni alterno il lavoro col gruppo a quello con il fisioterapista per tornare in forma il prima possibile. Sono pronto per la partita con il Genoa”.