Amrabat: La quotazione della Fiorentina fa scalpore in Olanda. “So che tutti sono sorpresi, ma io ho raggiunto questo livello da tempo. Quando i giornali iniziano a scrivere intere pagine su di te…”

Il ‘re del centrocampo’. Così La Gazzetta dello Sport ha definito Sofyan Amrabat, futuro giocatore della Fiorentina, dopo la partita vinta dal Verona contro la Juventus. Una prestazione sontuosa quella del calciatore gialloblu, della quale parla in un’intervista rilasciata al De Telegraaf: “So che tutti in Olanda sono sorpresi (Amrabat ha giocato in passato per il Feyenoord e non era certo a questo livello ndr). Però la partita è stata trasmessa in televisione e così l’hanno potuta vedere e hanno potuto finalmente giudicarmi per il verso giusto. Molti pensavano che stessi andando molto oltre le mie vere capacità, ma io ho raggiunto questo livello ormai da un bel pezzo”.

20 milioni di euro. Tanto la Fiorentina verserà nelle casse del Verona per averlo in squadra in futuro. Una quotazione che ha fatto scalpore in Olanda: “Non sono mai stato sotto pressione quando ho saputo degli interessamenti per me. Ma quando i giornali italiani cominciano a scrivere intere pagine su di te, ogni giorno, la distrazione è dietro l’angolo. Fortunatamente ora è finito tutto”.