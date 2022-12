Amrabat: “Le ultime 4 settimane sono state un viaggio incredibile. Abbiamo raggiunto un risultato storico”

Sul suo profilo Instagram, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha commentato la sua esperienza mondiale dopo la sconfitta per 2-1 del suo Marocco nella finalina per il 3⁰ posto contro la Croazia:

“Che esperienza e viaggio incredibili sono state le ultime 4 settimane. A tutti i marocchini che sono venuti in Qatar e a tutti i nostri tifosi in tutto il mondo che ci hanno sostenuto: non potrò mai ringraziarvi abbastanza per il sostegno e per l’incredibile atmosfera. Senza il vostro sostegno non saremmo riusciti a raggiungere questo risultato storico. Spero che abbiamo ispirato tutti a sognare in grande!”