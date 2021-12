Amrabat, Maleh e Callejon: Le ultime sul calciomercato in uscita della Fiorentina

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma anche sul calciomercato in uscita della Fiorentina. Dopo Torino e Sampdoria, anche il Cagliari potrebbe bussare alla porta del club viola per chiedere notizie su Amrabat. La società viola vorrebbe provare la cessione a titolo definitivo, ma è molto più probabile che si arrivi a un prestito con diritto di riscatto.

Diverso il discorso per Maleh che piace al Venezia e per il quale l’eventuale sì alla cessione (in prestito) permetterebbe alla Fiorentina di mettere il giocatore in condizione di avere maggiore spazio che non in viola.

Cambia anche il discorso relativo a Callejon, che appena un paio di settimane fa era dato in partenza (magari con contratto svincolato) già a gennaio. Le ultime prestazioni avrebbero convinto Italiano a rivedere ogni decisione relativa all’ex Napoli.