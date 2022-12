Amrabat: “Meritiamo tutto questo al 1000%. La vittoria finale? Perchè no?”

Sofyan Amrabat è ormai uno dei protagonisti assoluti di questo Mondiale 2022, insieme al suo Marocco, prima squadra africana a raggiungere le semifinali di Coppa del Mondo. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato al termine del match vinto contro il Portogallo: “Meritiamo tutto ciò al 1000%. Per come abbiamo giocato, per come abbiamo lottato. Siamo dei guerrieri. Tanto rispetto per tutti i miei compagni, per lo staff e per i tifosi. È come se ogni volta giocassimo in casa. Grazie a tutti, è un sogno”

E poi ha aggiunto: “La vittoria del Mondiale? Perché no? Ci prepareremo benissimo per il prossimo match”