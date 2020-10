Amrabat: “Mischiate Yaya Tourè, Thiago Alcantara e De Bruyne e vedrete il centrocampista perfetto. Devo essere sempre al top per il bene della Fiorentina”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato il centrocampista Sofyan Amrabat, che ha approfondito il suo concetto di centrocampista: “Penso che un centrocampista moderno debba essere forte fisicamente, veloce, con la testa ma anche con i piedi. Al giorno d’oggi bisogna essere bravi ad attaccare ma anche difendere, bisogna essere completi. Mi è sempre piaciuto Yaya Tourè, ora non è più così giovane ma se dovessi fare un mix per indicare il centrocampista perfetto sceglierei lui, Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne. Verrebbe fuori un centrocampista fantastico. Penso che la cosa migliore sia godersi ogni giorno, lavorare duro e aver voglia di imparare e di diventare un calciatore migliore. E’ la cosa più importante per ogni calciatore. Poi ci sono altri aspetti altrettanto importanti, bisogna lavorare molto in palestra ma anche fuori dal campo. Analizzare i video delle proprie prestazioni per capire gli errori e diventare giocatori migliori. A livello individuale lavoro molto in palestra, non per una questione di body building ma per restare in forma. Per un centrocampista è importante saper passare bene la palla, con la gamba giusta e alla giusta velocità. Il centrocampista è il cuore della squadra, bisogna sempre stare sul pezzo perché se non si è al top la squadra ne risente. E’ importante che il centrocampo sia sempre in forma”.

0 0 vote Article Rating