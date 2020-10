Amrabat? Niente di nuovo sul fronte

Chi pensava che la partita contro lo Spezia potesse riservare qualche novità su Sofyan Amrabat, è rimasto sicuramente deluso. Il centrocampista marocchino, alla terza con la maglia della Fiorentina, è stato schierato da Iachini nella stessa posizione. Ovvero sia davanti alla difesa, con Castrovilli e Bonaventura ai suoi lati. Una posizione che non gli consente di esprimersi sui livelli in cui è stato visto all’Hellas Verona: alla corte di Juric, con Veloso a coprigli le spalle, Amrabat era libero di buttarsi verso l’area di rigore avversaria. Cosa che a Firenze non può fare, almeno in questa posizione e con questo ruolo. E limitare l’acquisto più importante degli ultimi anni sarebbe un errore davvero grave.

Con il ritorno di Pulgar, però, tutto potrebbe cambiare: il cileno prenderebbe il posto del marocchino, dirottato al posto di Bonaventura. E schierato da mezzala, Amrabat sarebbe sicuramente libero di esprimere a pieni giri tutto il potenziale del suo motore.