Amrabat non basta alla Fiorentina: Tentazione Fofana

Non basta di certo l’arrivo di Amrabat per elevare il livello del centrocampo della Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio parla di tentazione Fofana per i viola. Il giocatore dell’Udinese è uno di quelli che Iachini conosce bene perché il tecnico gigliato lo ha fatto debuttare in A quando aveva 21 anni durante la sua esperienza in Friuli. Un’alternativa in questo caso potrebbe essere rappresentata invece da Linetty della Sampdoria.

