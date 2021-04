“Amrabat non ci fa vincere le partite”: la particolare affermazione di Iachini ‘a tutela’ del centrocampista

Dopo quasi un mese dovrebbe tornare dal primo minuto anche Sofyan Amrabat, alla “prima” con Iachini dopo il subentro nel finale a Genova. Ieri di lui ha parlato anche Iachini, con l’obiettivo primario di tutelarne la figura e di togliergli pressioni, viste le aspettative inevitabilmente create intorno ad un giocatore pagato 20 milioni di euro. “Non è certo lui che può farci vincere le partite”, una frase atta alla tutela come detto e pronunciata in buona fede, ma che involontariamente apre anche qualche considerazione ulteriore su ciò che dovrebbe garantire chi è costato così tanto. O quantomeno sulla correttezza della scelta di chi ha deciso di investire su di lui, in questo caso il patron Commisso. Non era certo intenzione di Iachini quella mettere in discussione l’operazione Amrabat, né quella di lanciare messaggi ma, di fatto, l’affermazione non ha contribuito a dare lustro al marocchino. Da lui in particolare la Fiorentina si attende comunque tante risposte, in questo finale di stagione e nel corso della prossima.