Amrabat non parte per Riga: il motivo della mancata convocazione

Nella lista dei convocati per la trasferta di Riga, non è presente il centrocampista viola Sofyan Amrabat. Oltre alle assenze note di Gonzalez e Sottil, il regista marocchino non partirà per la Lettonia per la sfida all’RFS. Molto probabile quindi la presenza dal primo minuto di Bianco, che scalda i motori ormai da settimane.

Il motivo dell’assenza dell’ex Verona? Mal di schiena, secondo quanto riportato da Radio Bruno. Un fastidio dovuto, probabilmente, alle tantissime partite consecutive giocate in una posizione di campo che lo obbliga a correre e a spendersi sempre tantissimo.