Amrabat non punge, alla Dacia Arena finisce in pareggio e l’Udinese supera momentaneamente la Fiorentina. Guarda la nuova classifica di Serie A

Il lunch match della 24esima giornata di Serie A vedeva in campo alla Dacia Arena Udinese e Verona. Una sfida anche tra un giocatore che sarà viola, Amrabat, e uno che poteva esserlo e non lo è stato (ancora) De Paul. E proprio l’argentino aveva segnato nel corso della ripresa, ma non il gol non è stato convalidato per una posizione di fuorigioco. Al termine della partita, finita 0-0, Udinese e Verona tornano dunque a casa con un punto a testa, con i friulani che vanno momentaneamente a +1 sulla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Bologna 33, Cagliari, Parma, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Udinese 26, Fiorentina, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, SPAL 15.