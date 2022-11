Amrabat: “Non riuscivo più a trovare i miei parastinchi. L’arbitro ha minacciato di dare il fischio di inizio senza di me”

Un episodio curioso avvenuto ai Mondiali, ha visto come protagonista il centrocampista della Fiorentina (impegnato con la nazionale del Marocco ieri all’esordio contro la Croazia), Sofyan Amrabat.

A raccontare il tutto ci ha pensato proprio lo stesso giocatore: “Sono arrivato in ritardo dagli spogliatoi perché non riuscivo più a ritrovare i miei parastinchi e ho continuato a cercarli fino a quando non li ho trovati per poter ritornare in campo”.

E poi ha anche rivelato che “l’arbitro ha detto ai giocatori che se non rientrato nel giro di un minuto in campo, avrebbe fischiato il riavvio della gara senza di me”.