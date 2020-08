Amrabat: “Non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione con la Fiorentina per fare grandi cose insieme!”

In attesa dei colpi del prossimo mercato, possiamo gustarci quelli dello scorso. Kouame, che ieri ha trovato il primo gol con la Fiorentina, e Amrabat, che dalla stagione 2020/21 vestirà la maglia viola. Lo stesso Amrabat ne ha parlato attraverso un post su Instagram: “Grazie Hellas Verona! In attesa della nuova stagione con la Fiorentina per fare grandi cose insieme!”. Il giocatore è sicuramente motivato, consapevole che a Firenze potrebbe fare un salto di qualità importante. La città lo aspetta a braccia aperte, anche se non potrà vederlo in campo alla prima di campionato vista l’espulsione rimediata ieri nel finale di Genoa-Verona.

