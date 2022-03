Amrabat: “Oggi è stato difficile. Servirà la spinta di 70mila marocchini per qualificarci al Mondiale. Vita o morte!”

Tramite il proprio profilo Instagram, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha analizzato la partita giocata con il suo Marocco contro il Congo valevole per l’andata degli spareggi per i Mondiali in Qatar. Queste le sue parole a descrizione dell’ultima foto postata:

“E’ stata una partita molto difficile giocata in circostanze molto difficili. Voglio ringraziare i nostri fantastici fan, in particolare i marocchini che hanno viaggiato in Congo. Finiamo il lavoro a Casablanca con 70.000 marocchini tutti insieme! Abbiamo bisogno di voi più che mai! Vita o morte!!”