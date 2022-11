Sofyan Amrabat, leader tecnico della Fiorentina e del Marocco, dopo la convocazione ufficiale il Mondiale in Qatar, ha espresso su Instagram la propria felicità: “Sono così orgoglioso di di giocare la mia seconda coppa del mondo, è un grande onore combattere per il mio paese e lottare per i nostri colori!”.

Questo il post del centrocampista, che sicuramente sarà un inamovibile del club africano, prima di far ritorno in Italia e lottare con la maglia viola addosso.