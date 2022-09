Amrabat parte titolare e gioca quasi novanta minuti nella vittoria in amichevole del Marocco

Nonostante il problema muscolare avvertito nei giorni scorsi, Sofyan Amrabat è sceso in campo con la sua Nazionale. Il centrocampista della Fiorentina è infatti partito dal primo minuto nell’amichevole tra Marocco e Cile, rimanendo in campo addirittura per 82 minuti prima di essere sostituito.

Il risultato finale è stato positivo per il Marocco, che ha vinto 2-0 grazie ai gol di Boufai e Sabiri. Un buon modo per cominciare a prepararsi al Mondiale, al quale Amrabat parteciperanno partendo dal girone con Belgio, Canada e Croazia.