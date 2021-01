Amrabat piace alla Roma: La risposta della Fiorentina non può che essere una sola

La Roma è una delle squadre più in forma: dopo la vittoria contro il Crotone, i giallorossi sono a -4 dal Milan e a -3 dall’Inter e domenica affronteranno proprio i nerazzurri. Per competere fino alla fine per qualcosa di importante, serve che la società rinforzi la rosa di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso chiede rinforzi in più reparti con calciatori pronti. Basta poco per rovinare quanto di buono è stato fatto, dunque la priorità va all’attaccante: El Shaarawy o Bernard.

Il portoghese, secondo quanto si legge sulle pagine de Il Messaggero, vorrebbe anche un vice-Veretout: piace Sofyan Amrabat della Fiorentina, disposta a cedere anche Duncan. Da parte nostra possiamo aggiungere che il club di Rocco Commisso non si priverà sicuramente del marocchino, arrivato in riva all’Arno soltanto qualche mese fa per quasi venti milioni di euro e punto fermo per il presente e il futuro.