Amrabat: Recupero portato avanti in accordo con Fiorentina. Resta da capire se i tempi prospettati verranno rispettati

Il centrocampista Sofyan Amrabat è ancora in Olanda per seguire un preciso programma di recupero, che viene portato avanti in accordo con lo staff sanitario della Fiorentina.

Il nazionale marocchino si è operato per risolvere il problema della pubalgia e le sue condizioni vengono monitorate con cadenza quotidiana.

C’è attesa per capire con maggiore precisione quando potrà davvero mettersi a disposizione del nuovo allenatore. Dopo l’intervento erano ipotizzate due-tre settimane di recupero per lui, quindi si parlava di fine luglio, inizio agosto come ripresa dell’attività vera e propria per il calciatore.