Amrabat rifuta un’altra volta il Napoli. La Fiorentina ora può rilanciare partendo da una cifra molto alta

Secondo quanto riferito da Sky Sport il centrocampista del Verona Sofyan Amrabat avrebbe rifiutato il rilancio del Napoli per giugno. Per la seconda volta quindi il centrocampista degli scaligeri dice no al club partenopeo che avrebbe già l’accordo con la società gialloblù da alcune settimane. Il giocatore preferirebbe la Fiorentina che però adesso, per aggiudicarselo a giugno, dovrà rilanciare sopra i 20 milioni, cifra sulle quali Napoli e Verona avevano trovato l’accordo.