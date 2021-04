Amrabat ritorna protagonista. Commisso ha respinto l’offerta Milan e il centrocampista vuole vincere la sua sfida in maglia viola

Sofyan Amrabat tornerà protagonista nella partita che la Fiorentina giocherà contro l’Atalanta. Il nazionale marocchino verrà rilanciato tra i titolari complice anche l’assenza di Pulgar per squalifica. Avrà così un’occasione importante per mettersi in mostra e dimostrare che le difficoltà avute con Prandelli (il centrocampista è stato anche multato per non aver reagito bene ad una sostituzione) sono state accantonate.

Ma il nome di Amrabat è rimbalzato anche in alcune vicende di mercato. Su La Gazzetta dello Sport si legge che per lui c’è stato un interessamento del Milan. La società rossonera avrebbe messo sul piatto gli stessi 20 milioni che la Fiorentina ha versato all’Hellas. Ma per il presidente Commisso il suo pupillo è intoccabile. E lo stesso Amrabat non ha nessuna intenzione di dichiarare persa la sua sfida in maglia viola.