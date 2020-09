Amrabat: “Ruolo? Gioco dove mi schiera il mister, l’importante è vincere. Vi spiego la scelta del numero di maglia”

Continua così la presentazione alla stampa di Sofyan Amrabat, nuovo centrocampista della Fiorentina: “Ruolo? Gioco ovunque a centrocampo, mi adatto alle richieste del mister perché la squadra viene prima di tutto. A Firenze mi concentrerò sulla posizione di regista, davanti alla difesa, visto anche il modulo della Fiorentina. Come giocatore voglio imparare a fare tutto, anche segnare di più. Per me le cose più importanti è aiutare la squadra e vincere le partite. A Verona giocavo lontano dall’area, in una posizione in cui è più difficile fare gol. Vedremo cosa deciderà di fare il mister: se farò il regista i gol non saranno la priorità, se invece la mezzala allora potrei farne di più. Non vedo l’ora di segnare il primo gol al Franchi con i tifosi, che spero tornino presto. Ho parlato con Juric, mi ha fatto l’in bocca al lupo perché la Fiorentina è una bella squadra. Giocatore a cui mi ispiro? Non ho un vero idolo, sono sempre stato un tifoso di mio fratello. Secondo me può far bene anche lui a Firenze (ride, ndr). Ammiro i grandi giocatori, sono un amante del bel calcio e mi ispiro a loro. Numero di maglia? Il 34 per Nouri, il giocatore dell’Ajax che ha avuto un infarto in campo ed è finito in coma. Voglio indossarlo per tutta la carriera”.

