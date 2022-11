“Amrabat salterà il Mondiale?”. Scattato l’allarme in Marocco per il centrocampista della Fiorentina

La Fiorentina questo pomeriggio giocherà in Conference League e scenderà in campo senza il proprio centrocampista Sofyan Amrabat.

Una notizia questa che non è stata accolta benissimo in Marocco, dove è già scattato l’allarme per le sue condizioni fisiche: “A sole due settimane dal Mondiale, Amrabat, infortunato alla schiena, salterà il Mondiale?”. Questo è quello che si legge sul quotidiano L’Opinion.

A breve il giocatore sarà sottoposto a ulteriori esami che renderanno più chiara la sua situazione di salute.