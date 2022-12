Amrabat sarà tra i profili più discussi del mercato, ma la Fiorentina alza il muro

Era inevitabile che le grandi prestazioni al Mondiale avrebbero attirato squadre e voci di mercato. E così Sofyan Amrabat, assoluto protagonista di un Marocco sorpresa di questa Coppa del Mondo, sarà uno dei profili più discussi del prossimo mercato.

Discussioni fini a ste stesse, visto che Daniele Pradè ha già rassicurato tutti a riguardo, blindando di fatto il centrocampista. Il giocatore non si muoverà da Firenze. I nomi delle concorrenti per lui sono importanti, su tutti Liverpool e Siviglia. Forse il Tottenham si starà morendo le man, ripensando a all’affare che poteva andare in porto quasi un anno fa, quando Conte voleva portare l’ex Verona in Premier.

Il contratto di Amrabat con la Fiorentina scadrà nel 2024, con l’opzione di prolungamento fino al 2025. Un caso di mercato morto prima di nascere. Amrabat resta a Firenze. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.