Amrabat, semplicemente il miglior centrocampista del Mondiale… parola di Macron! I complimenti del presidente della Francia

Il Marocco ha dovuto dire addio al sogno Mondiale, a causa della sconfitta di stasera contro la Francia. Tuttavia, un giocatore come Sofyan Amrabat non è certo passato inosservato al grande pubblico. Evidentemente, ha colpito anche Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il presidente della Francia si sarebbe recato negli spogliatoi del Marocco per complimentarsi con gli sconfitti. In particolare, Macron avrebbe esplicitamente detto ad Amrabat di essere stato il miglior centrocampista della competizione. Complimenti che saranno difficili da dimenticare, per il centrocampista della Fiorentina, nonostante il dolore per il mancato accesso alla finale.