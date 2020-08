Amrabat sì, ma con un regista accanto. Smentite di rito a parte, si tratta per Javi Martinez. Altre alternative in piedi

Come già scritto, il centrocampo della Fiorentina è attualmente un reparto incompleto. L’allenatore Iachini punterà molto su un nuovo arrivato: Amrabat. L’idea del tecnico viola è di inserirlo in una linea che abbia Castrovilli e un altro centrocampista con funzioni di regista. A questo proposito su La Repubblica si legge che, al di là di qualche smentita di rito, stanno andando avanti le trattative con il Bayern Monaco per Javi Martinez. Il nodo principale per lo spagnolo è l’ingaggio che è molto alto. Restano in piedi anche le altre alternative, Torreira e Nainggolan.

