Amrabat si opera ma tranquillizza tutti: “Va tutto bene, tornerò presto e più forte” FOTO

Giornata di intervento chirurgico per Sofyan Amrabat in quel di Bordeaux, con l’obiettivo di risolvere i suoi problemi di pubalgia.

Il centrocampista della Fiorentina ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sull’andamento dell’operazione: “Va tutto bene! Grazie per il vostro supporto e i vostri messaggi, tornerò presto e più forte”.

Il club viola punterà nuovamente su di lui in questa stagione, anche se lo scorso campionato non ha reso per quanto tutti si aspettavano. Ricordiamo che la Fiorentina lo ha acquistato dal Verona per la cifra di 21,8 milioni di euro. Un record, però recentemente battuto con l’acquisizione di Nico Gonzalez dallo Stoccarda.