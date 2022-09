Amrabat: “Siamo in difficoltà, ma stiamo lavorando sodo e sono fiducioso. Solo insieme possiamo invertire la rotta”

A DAZN 1 vs 1 ha parlato il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, insieme al centrocampista dell’Hellas Verona, prossimo avversario dei viola, Adrien Tameze. Queste le sua parole: “Non abbiamo iniziato come volevamo, perché vogliamo fare più punti. Abbiamo giocato qualche partita molto bene e penso che ora manchi un po’ di fortuna. Dobbiamo segnare di più, ma sono fiducioso. Stiamo lavorando sodo. Quando cominci a fare gol poi diventa tutto più facile. Quando i risultati vanno meno bene le critiche fanno parte del gioco. Dobbiamo credere in cosa facciamo. Solo uniti si può cambiare questo periodo un po’ storto”

E ancora: “Juric? E’ un pazzo. Un grande uomo, un grande allenatore. Non posso dire qualcosa di negativo su di lui. Mi ha telefonato per convincermi a venire in Italia e grazie a lui sono molto più completo. Momenti difficili? Quando un giocatore sta in panchina è difficile per tutti. Ti alleni per giocare. Ho lavorato tato per far cambiare idea a mister Italiano. Perde spesso la voce, forse dovrebbe urlare un po’ di meno”.

E infine: “Mi considero una persona molto religiosa. La religione ti dà pace e mi ha aiutato nei momenti più complicati a mantenere la calma. Chi vince la classifica marcatori? Jovic o Cabral. Lo stadio più bello in cui ho giocato? Il Franchi”.