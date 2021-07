Amrabat, tra pubalgia e mercato: agenti a colloquio con la Fiorentina. C’è l’interesse di un club turco, e lui…

L’operazione di pubalgia, un recupero medio lungo e un ritiro di Moena che salterà completamente. Non comincia nel migliore dei modi la stagione di Sofyan Amrabat alla Fiorentina. In mattinata intanto, gli intermediari di mercato hanno incontrato la società viola e sul tavolo c’era il suo nome. Da parte del club gigliato la volontà sarebbe quella di non farlo partire ma su di lui c’è il forte interesse del Galatasaray. Dal canto suo il marocchino non avrebbe chiuso alla possibilità di andare in Turchia anzi, sembrerebbe aver aperto a un possibile trasferimento. A riportarlo è tuttomercatoweb.com