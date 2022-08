Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, interviene alla vigilia della sfida contro il Twente che vale per l’accesso alla fase a gironi della Conference League: “E’ una partita speciale perché sono nato in Olanda e ho vissuto lì per vent’anni”.

E ancora: “Ho già giocato in Champions League e in Europa League e ora non vedo l’ora di farlo qui a Firenze nel nostro stadio. Abbiamo lavorato molto nell’ultimo anno per arrivare qui”.