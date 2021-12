Amrabat verso l’addio, Maleh verso la permanenza alla Fiorentina. Kouame: ritorno in Italia e subito altra cessione?

Sono diverse le situazioni in uscita da monitorare nella rosa della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Un giocatore che potrebbe lasciare Firenze è Amrabat, che ha dimostrato di non essersi ambientato sotto la guida di Italiano e che mal si trova nel 4-3-3 viola. Viste le ultime partite, si sono notevolmente ridotte le percentuali di una cessione in prestito di Maleh, destinato a rimanere in riva all’Arno.

La Nazione si occupa poi di Kouame: l’attaccante ivoriano, in prestito all’Anderlecht, potrebbe essere richiamato dalla Fiorentina a gennaio per esigenze di mercato. Il classe ’97 piace al Bologna, in cerca di un vice Arnatuovic.