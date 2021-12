Amrabat via dalla Fiorentina…ma solo a determinate condizioni. Tutte le valutazioni in corso

La Fiorentina in questi giorni sta decidendo come comportarsi davanti a proposte che potrebbero arrivare per Amrabat, Pulgar, Maleh, Dragowski ed anche per Castrovilli.

La differenza sulla questione potrebbe farla l’entità di una proposta economica messa sul piatto da possibili acquirenti, ma solo per Amrabat, secondo La Nazione, il club viola prenderebbe in considerazione la possibilità di una cessione.

Un prestito accompagnato però da un riscatto obbligatorio a giugno 2022 o al massimo gennaio 2023 potrebbe essere la formula giusta per privarsi di un calciatore che è stato pagato tanto al momento dell’acquisto dal Verona.