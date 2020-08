Amrabat vince il premio Cuore Gialloblù 19/20: “Non vi dimenticherò mai”

Alla sua prima stagione in Serie A, dopo 4 stagioni giocatore tra l’Olanda e il Belgio, ha lasciato tutti senza fiato per la personalità e le giocate con cui ha portato l’Hellas Verona, inizialmente a detta di tutti la prima candidata a alla retrocessione in Seria B, a lottare per un posizione europea. Tanto che la Fiorentina, superando l’agguerrita concorrenza del Napoli di Gattuso, ha sborsato una cifra attorno ai 20 milioni di euro (18 + 2 di bonus) per acquistare il giocatore già a Gennaio.

Stiamo parlando del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat. Nella giornata di ieri è arrivata l’ennesimo attestato delle segno che ha lasciato nella stagione dei gialloblù. ll classe ’96, ormai destinato come già detto alla Fiorentina, ha vinto il Premio Cuore Gialloblù 2019/20, ovvero il premio che l’Hellas Verona consegna al giocatore più volte votato come miglior in campo dai tifosi gialloblù. Amrabat è riuscito a trionfare con un turno di anticipo, ecco la classifica finale:

CUORE GIALLOBLÙ – CLASSIFICA

Amrabat 36

Zaccagni 33

Lazovic 21

Faraoni 18

Pessina 16

Silvestri 15

Veloso 14

Borini 11

Di Carmine 9

Verre 9

Pazzini 8

Rrahmani 7

Kumbulla 6

Empereur 4

Gunter 3

Salcedo 3

Dawidowicz 1

Lucas 1

Stepinski 1

Dimarco 1

Ecco la risposta di Amrabat che, con un post sul suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno aiutato a vincere il premio. Ecco il post: