Delle dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina è tornato a parlarne anche l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti: “Il messaggio di Prandelli è positivo per tutto il movimento calcistico. In passato era un tabù andare dallo psicologo, esprimere le proprie insicurezze: era come parlare di sesso con con mamma e papà, impossibile. Adesso i calciatori sono seguiti e si sentono più liberi di affrontare questi problemi”.