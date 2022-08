Ancelotti manda il proprio messaggio ad Odriozola e lo fa fuori dai suoi piani

Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea ma l’ex terzino destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola, può gioire solo in parte. Questo perché il tecnico Carlo Ancelotti, dopo non averlo schierato minimamente nelle ultime amichevoli, gli ha mandato un messaggio inequivocabile, non convocandolo per questo match.

Odriozola è praticamente fuori da ogni piano dell’allenatore che, nel suo ruolo, punta su Dani Carvajal e Lucas Vázquez. Se vuol giocare, l’esterno nato nei Paesi Baschi, dovrà trovarsi un’altra squadra. Nella fattispecie, continua ad essere in piedi la possibilità che possa andare all’Inter, qualora il club nerazzurro decidesse di cedere Denzel Dumfries per ragioni di bilancio.