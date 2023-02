Ancelotti rincuora Gattuso, ma si dimentica della Fiorentina? “Io sono stato cacciato da tutto il mondo, il suo esonero più recente invece è stato a Napoli”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancellotti, ha parlato in vista della gara di domani sera contro il Valencia e ha commentato l’esonero di Gennaro Gattuso, che nell’estate del 2021 fu molto vicino a sedere sulla panchina della Fiorentina:

“Un allenatore viene cambiato non solo perché commette degli errori, ma anche per provare a cambiare le dinamiche e responsabilizzare i giocatori. Troveremo un Valencia più motivato. Essere licenziati fa parte del lavoro di allenatore, nessuno non lo è mai stato. Forse Guardiola. Ma un giorno o l’altro manderanno via anche lui. Io sono stato cacciato da tutto il mondo e sono ancora qui. Tra gli esoneri della sua carriera il più recente è quello con il Napoli“.