Anche a Roma rallenta il discorso per il nuovo stadio: addio definitivo al progetto di Tor di Valle

Quello dei nuovi stadi è uno dei temi più dibattuti nel mondo dello sport italiano in questi anni. Le difficoltà però, come ben sappiamo a Firenze, di certo non mancano. Proprio oggi la Roma di Friedkin ha definitivamente detto addio al progetto di costruzione del nuovo Stadio a Tor di Valle. Questo il comunicato della società giallorossa: “Il Consiglio di Amministrazione, […] ha verificato che non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione”.

La società romana si dice comunque intenzionata a collaborare con il Comune di Roma e le altre istituzione per la costruzione di un nuovo stadio nella Capitale.