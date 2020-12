Anche alcuni giocatori viola partecipano alla bella iniziativa benefica dell’ex Fiorentina Biagianti

Anche alcuni giocatori della Fiorentina hanno deciso di aderire alla bella iniziativa benefica dell’ex centrocampista viola Marco Biagianti. Vista l’emergenza sanitaria e economica che sta affliggendo il nostro paese, l’ex calciatore fiorentino ha fatto sapere tramite i propri social di mettere all’asta le proprie maglie, con il ricavato che sarà interamente devoluto al banco alimentare siciliano e a quello toscano per aiutare le famiglie più in difficoltà (Catania e Firenze sono state infatti le città nelle quali Biagianti ha vissuto maggiormente). Tra i giocatori viola che hanno donato le proprie maglie per l’asta ci sono Duncan, Bonaventura, Biraghi oltre all’ex portiere Frey.

