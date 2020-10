Anche Alia Guagni positiva al Covid: “Ho passato una giornata a cercare di capire come l’ho preso ma ormai è successo. Penso già alla prossima sfida”

Anche Alia Guagni, ex capitano e simbolo della Fiorentina Femminile, è stata trovata positiva al Covid_19, lo ha annunciato la calciatrice attualmente dell’Atletico Madrid, impegnata in questi giorni nel ritiro con la Nazionale azzurra: “‘Possiamo sopportare molto più di quanto pensavamo di poter sopportare”…parole di Frida ma che potrebbero essere mie in questo momento.

Mi stavo preparando a dar guerra alla Danimarca, per staccare un biglietto per #womeneuro2022 ma l’ultimo tampone effettuato purtroppo mi ha trovato positiva al #covid_19 ! Ho passato un giorno intero in isolamento cercando di capire dove l’avessi preso, nonostante le mille precauzioni che uso ogni giorno, nonostante il distanziamento e le mascherine…ma alla fine mi sono resa conto che non é così importante perché ormai é successo e devo guardare avanti! Incanalerò le mie energie cercando di riprendermi al più presto, per poter tornare a vivere la mia vita e tornare a combattere sui campi di calcio quanto prima! Salto una sfida ma sono già un passo più vicina alla prossima”.

