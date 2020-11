Anche Castrovilli e Biraghi rischiano di non poter rispondere alla chiamata dell’Italia a Coverciano

La mancata autorizzazione da parte dell’ASL Toscana per le partenze dei giocatori della Fiorentina per raggiungere le proprie nazionali riguarderebbe anche Castrovilli e Biraghi, chiamati da Macini nel ritiro di Coverciano. La Fiorentina si trova attualmente nella cosidetta “bolla” per la positività di Callejon e nessuno può uscire. La nazionale italiana giocherà tra due giorni al Franchi contro l’Estonia in amichevole e il 15 novembre in Nations League contro la Polonia a Reggio Emilia. Si aspettano novità, visto che se l’ASL dovesse dare l’ok, i due giocatori italiani potrebbero raggiungere la Nazionale Azzurra nel ritiro fuori Firenze.

