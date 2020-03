Anche Cristoforo ha avuto più minuti di Pedro. C’è un solo sempre-presente per la Fiorentina

Che Pedro era e resterà un vero oggetto misterioso per la Fiorentina e per i suoi tifosi è ormai acclarato. Del resto il giocatore non ha praticamente avuto modo di esprimersi nel suo periodo fiorentino e anche altri giocatori, rimasti ai margini della squadra, hanno avuto maggiori possibilità di lui di stare in campo. E’ questo uno dei dati salienti che si evince dai dati che ci ha fornito l’agenzia di statistiche, Footstats.

L’attaccante brasiliano in maglia viola ha giocato per 80 minuti da suddividere in 4 presenze, prima di ritornare in patria al Flamengo. Cristoforo, anche lui ceduto a gennaio, lo si è invece visto per 97 minuti. Quello che finora ha avuto il minutaggio minore è stato però Agudelo con 8 minuti. Del resto è arrivato in inverno dal Genoa e il campionato è stato bloccato praticamente un mese dopo il suo acquisto.

C’è un solo sempre-presente tra i calciatori gigliati e si tratta del portiere Drągowski. 26 partite intere su 26 per lui e un totale, compreso recuperi di 2511 minuti passati tra i pali della porta viola. 36 i gol subiti dal polacco, ma anche due rigori parati all’attivo.