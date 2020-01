Non solo il Pisa su Ceccherini. Secondo tuttomercatoweb, per il difensore della Fiorentina si starebbero muovendo anche due club di Serie A, ossia Genoa e Spal. Ceccherini sicuramente apprezzerebbe l’ipotesi di rimanere nella massima divisione italiana, inoltre la sua esperienza potrebbe tornare molto utile a due squadra che lottano per la salvezza. Vedremo dunque quale sarà il suo futuro, ma una cosa è quasi certa: Ceccherini probabilmente lascerà Firenze in questo mercato.