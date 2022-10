Anche Ferrara si scaglia su Cassano: “Maradona non ti avrebbe mai voluto. Taci che è meglio”

Dopo l’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Batistuta, anche Ciro Ferrara, si “scaglia” su Antonio Cassano, dopo alcune dichiarazioni dell’ex fantasista, che hanno fatto certamente discutere: “Parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio. Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”.